Наука

Названы основные причины появления рака грудиРИА Новости 08:55

Специалисты стремились выяснить, сколько случаев заболевания можно предотвратить превентивными мерами. В результате исследования выяснилось, что главными причинами рака груди являются избыточный вес и алкоголь.
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с чего всё началось
Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress
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Российская газета07:30

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Названы две основные причины появления рака у женщин

Российская газета07:30

Ученые назвали 2 главные причины появления рака у женщин

Актуальные Новости08:19

Возникновение рака груди связали с алкоголем

News.ru09:19

Названы основные причины появления рака груди

РИА Новости08:55

Ученые назвали две причины появления рака у женщин

РЕН ТВ08:25

Учёные назвали простой способ предотвратить рак груди

Life.ru10:37

Названы основные причины развития рака груди

Газета.Ru11:09
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В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
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