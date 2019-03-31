Наука
Названы основные причины появления рака грудиРИА Новости 08:55
Специалисты стремились выяснить, сколько случаев заболевания можно предотвратить превентивными мерами. В результате исследования выяснилось, что главными причинами рака груди являются избыточный вес и алкоголь.
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с чего всё началось
Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress.Российская газета07:30
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Труп женщины извлекли из канала Грибоедова в Петербурге.
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В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
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В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
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