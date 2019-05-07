Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолетаLenta.ru 06:01

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Происшествия В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт Самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево после вылета, потому что у лайнера отказали радиосвязь и автоматическое управление, заявили в пресс-службе аэропорта.

Политика Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.

Политика Управделами президента заказало мониторинг Telegram-каналов и СМИ Управление делами президента России объявило электронный аукцион на оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей и каналов в Telegram.

Политика Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.

Общество Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Общество Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети» 6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.

Шоу-бизнес 50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.

Авто Производство кроссовера Haval H2 могут запустить в России Марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, планирует локализовать в России производство компактного паркетника Haval H2, сообщает портал китайские-автомобили.рф.

Политика Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.

Общество Петербургский перечень праздников дополнит День железнодорожника В перечень праздников, памятных дат и мероприятий, которые ежегодно финансируются за счет средств городского бюджета, может войти День железнодорожника.

Происшествия Опубликованы кадры эвакуации пилота из горящего SSJ-100 На кадрах можно рассмотреть неизвестные ранее моменты эвакуации из горящего самолета, передает телеканал «МИР 24».

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших катастрофу SSJ 100 на видео Руководство аэропорта Шереметьево потребовало строжайшим образом наказать должностных лиц, снимавших на видео крушение лайнера Аэрофлота SSJ 100, находясь в служебной зоне аэропорта, сообщается в паблике аэропорта во ВКонтакте .

Политика В Кремле прокомментировали слова Глазьева о «переселенцах» в Донбасс Высказывание советника президента России Сергея Глазьева о «переселенцах» в Донбасс является частным мнением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитирий Песков.

Общество Россельхознадзор запретил поставки молока из Белоруссии С 8 мая в России начнет действовать ограничение на поставку молока и продукции, произведенной из него, из Белоруссии, такое решение принял Россельхознадзор России.

Происшествия ФСБ задержала семь членов националистической организации «Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.

Происшествия Noize MC осудил избиение посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках» бойцами Росгвардии Рэпер Noize MC призвал пострадавших от насилия со стороны полицейских и Росгвардии на фестивале Hip-Hop Mayday в Москве обратиться в «Правозащиту Открытки», чтобы получить юридическую помощь.

Кино Родители звезды «Игры престолов» запрещают ей смотреть этот сериал Актриса Бэлла Рэмси, исполнившая роль Лианны Мормонт, пожаловалась журналистам на то, что родители не разрешают ей смотреть сериал "Игра престолов".

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.

Здоровье Антибиотики нашли в молоке и сметане в Ростовской области В молоке и сметане, которые продают в Ростовской области, нашли следы антибиотиков.

Авто Составлен топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в Петербурге Петербургский рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2019 года показал падение на 5,4%, до 38,5 тысячи штук.

Здоровье Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.

Общество Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.

Финансы Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.