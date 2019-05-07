Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолетаLenta.ru 06:01
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
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