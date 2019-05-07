Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолетаLenta.ru 06:01

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Происшествия Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Кино Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.

Экономика Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Происшествия «Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ Правление компании «Аэрофлот» приняло решение о выплате денежных компенсаций всем людям, находившимся на борту потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100.

Финансы Банк России перевел свои активы из США в Китай В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Экономика Палладий продолжит оставаться в дефиците в ближайшие годы Многие страны мира продолжают ужесточать экологические нормы по вредным выбросам, что отразится на повышенном использовании палладия в производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе с гибридными двигателями.

Происшествия ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.

Политика Двух украинских рыбаков освободили в Крыму Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.

Шоу-бизнес Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Происшествия На проспекте Гагарина тушат торговый павильон Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что среди погибших при пожаре в Шереметьево есть гражданин США.

Общество Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Кино Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.

Политика На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.

Армия и оружие Иран прокомментировал отправку эсминца США в Персидский залив Врио шева Пентагона Патрик Шанахан назвал отправку авианосной группы к берегам Ирана «предусмотрительной передислокацией» и ответом на данные «о реальной угрозе», исходящей от режима аятолл.

Происшествия Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.

Политика Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.

Армия и оружие Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».

Хоккей Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.

Гаджеты Google показала бюджетные «пиксельфоны»: Pixel 3A и Pixel 3A XL На ежегодной конференции для разработчиков I/O 2019 в Калифорнии компания Google объявила о пополнении семейства "пиксельфонов" двумя новыми, доступными моделями — Pixel 3A и Pixel 3A XL.