Общество

Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поездИзвестия 07:29

Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд. Возглавили рейтинг опечатки в личных данных пассажиров.
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Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. В частности, - это приобретение мест на несуществующего ребенка или даже "смена пола", сообщает Туту.ру.
РИА Новости00:35

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Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд

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Названы ошибки, из-за которых пассажиров не пустят на поезд

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Вечерняя Москва01:29

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

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