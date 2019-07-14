Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. В частности, - это приобретение мест на несуществующего ребенка или даже "смена пола", сообщает Туту.ру.

с чего всё началось

Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд. Возглавили рейтинг опечатки в личных данных пассажиров.

Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд

Здоровье Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.

Спорт Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Происшествия В Китае задержали еще одного гражданина Канады В городе Яньтай на востоке Китая был задержан еще один гражданин Канады, сообщает 13 июля телеканал CBC.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700 Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.

Общество Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Спорт Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Шоу-бизнес Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.

Футбол Макгиди продлил контракт с «Сандерлендом» Бывший полузащитник московского "Спартака" Эйден Макгиди заключил новый контракт с "Сандерлендом", выступающим в третьем по силе дивизионе английского футбола (League One).

Происшествия На яхте московского адвоката нашли мертвым сотрудника ФСО В Москве на частной яхте московского адвоката нашли мертвого сотрудника ФСО. Тело 48-летнего мужчины нашли в салоне судна «Груфита».

Космос NASA выпустило юбилейное видео с 4000 экзопланет Ожидается, что новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который выйдет на орбиту в 2021 году, сможет справляться с задачей по поиску новых экзопланет ещё эффективнее.

Автоспорт 50 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо Возможно, если кто-то перейдёт на свежие шины под конец гонки, то это оживит гонку. Я надеюсь, что будут разные стратегии.

Общество Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря Россияне намерены опуститься на дно моря и найти обломки корабля и останки адмирала Макарова и художника Василия Верещагина, пишет ТАСС.

Технологии Фотографии лиц миллионов людей попали в нелегальные базы данных Фотографии лиц миллионов людей попадают в базы данных без их ведома.

Экономика Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Общество Глава Приангарья: для Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений Специалисты спроектируют для иркутского Тулуна комплекс защитных сооружений, заявил 14 июля губернатор региона Сергей Левченко.

Футбол Стали известны отступные за Де Лигта в «Ювентусе» Стала также известна сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте 150 миллионов евро.

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.