Общество
Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поездИзвестия 07:29
Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд. Возглавили рейтинг опечатки в личных данных пассажиров.
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Происшествия
Новый поворот в деле об убийстве стюардессы в московском отеле
Ранее МВД России выложило видео допроса подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы, которое произошло в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Иван Ургант похвастался отличной спортивной формой
Обновлено в 10:58
Футбол
«Бавария» показала гостевую форму на новый сезон
Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
Обновлено в 11:07
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Наука
Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя
При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Balenciaga выпустил сумки для смартфонов из телячьей кожи
Покупатели смогут выбрать данный аксессуар в трех вариантах исполнения, однако все сумки изготовлены из натуральной телячьей кожи.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Космос
NASA опубликовало фото Curiosity с орбиты Марса
Космическое агентство NASA опубликовало в Twitter фотографию марсохода Curioisty, сделанную с борта межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter 31 мая.
Обновлено в 04:13
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Обновлено в 09:23
Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Политика
Кикабидзе опроверг слухи о тайных концертах в России
Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию и его тайных выступлениях в России.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Спорт
Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали первыми в технической программе в соревнованиях дуэтов.
Обновлено в 07:12
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25