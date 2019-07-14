Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд. Возглавили рейтинг опечатки в личных данных пассажиров.

Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд

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