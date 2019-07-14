Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поездРИА Новости 00:35

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
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Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. В частности, - это приобретение мест на несуществующего ребенка или даже "смена пола", сообщает Туту.ру.
РИА Новости00:35

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Названы ошибки, из-за которых пассажиров не пустят на поезд

News.ru02:05

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Народные новости05:11

Эксперты назвали ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

ФАН02:05

Эксперты рассказали, при каких ошибках в билете не пускают на поезд

Красная весна04:07

Названы главные ошибки россиян при покупке билетов на поезд

Телеканал 360°01:31

Названы ошибки, которые могут помешать пассажирам попасть на поезд

Вечерняя Москва01:29

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

РИА Новости00:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
Общество

Власти озаботились цифровой гигиеной россиян

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
Политика

Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме

Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Сирийские боевики атаковали колонну российских военных

Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Политика

Политолог оценил возможность массовых задержаний на Украине

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление юриста Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, о возможных массовых задержаниях в стране.
Обновлено в 04:36
Происшествия

МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае

Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено вчера в 02:00
Наука

Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»

Обновлено 12 июля в 02:04
Происшествия

В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих

Как сообщили в ГИБДД республики, на 112 километре трассы Уфа – Оренбург грузовик Volvo с цистерной врезался в стоявший микроавтобус УАЗ.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами

Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Обновлено вчера в 17:35
Политика

В Крыму заявили о желании Зеленского подражать Путину

Обновлено вчера в 08:28
Политика

Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол

Тульский «Арсенал» может получить хавбека «Ланса»

По данным источника, тульская команда может в ближайшее время пополниться 26-летним хавбеком команды «Ланс» Эль-Хаджи Ба.
Обновлено в 03:17
Авто

Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР

Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.
Обновлено в 03:50
Интернет

Как киберпреступники используют паспортные данные

Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

Обновлено в 04:49
Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии

Обновлено в 02:57
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»

Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Экономика

Ловись, рыбка: что может предложить Россия за рубежом

Из 5 млн тонн водных биоресурсов, добытых в нашей стране в 2018 году, за рубеж было направлено 2,24 млн тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов на общую сумму $5,17 млрд.
Обновлено в 03:53
Общество

Ураган «Барри» обрушился на Луизиану

Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Авто

УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»

Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено вчера в 10:03
Музыка

Стали известны гонорары грузинских артистов в России

Организатор концертов Сергей Лавров в интервью URA.RU рассказал о гонорарах грузинских артистов в России.
Обновлено в 03:44
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты

Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2

Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено вчера в 20:00
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
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