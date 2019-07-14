Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поездРИА Новости 00:35
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
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с чего всё началось
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. В частности, - это приобретение мест на несуществующего ребенка или даже "смена пола", сообщает Туту.ру.РИА Новости00:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
Общество
Власти озаботились цифровой гигиеной россиян
Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
Политика
Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме
Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали колонну российских военных
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна
Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Политика
Политолог оценил возможность массовых задержаний на Украине
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление юриста Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, о возможных массовых задержаниях в стране.
Обновлено в 04:36
Происшествия
МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае
Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено вчера в 02:00
Наука
Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»
Обновлено 12 июля в 02:04
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих
Как сообщили в ГИБДД республики, на 112 километре трассы Уфа – Оренбург грузовик Volvo с цистерной врезался в стоявший микроавтобус УАЗ.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами
Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400
Обновлено вчера в 17:35
Политика
В Крыму заявили о желании Зеленского подражать Путину
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
Тульский «Арсенал» может получить хавбека «Ланса»
По данным источника, тульская команда может в ближайшее время пополниться 26-летним хавбеком команды «Ланс» Эль-Хаджи Ба.
Обновлено в 03:17
Авто
Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР
Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.
Обновлено в 03:50
Интернет
Как киберпреступники используют паспортные данные
Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии
Обновлено в 02:57
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»
Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Экономика
Ловись, рыбка: что может предложить Россия за рубежом
Из 5 млн тонн водных биоресурсов, добытых в нашей стране в 2018 году, за рубеж было направлено 2,24 млн тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов на общую сумму $5,17 млрд.
Обновлено в 03:53
Общество
Ураган «Барри» обрушился на Луизиану
Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Авто
УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»
Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено вчера в 10:03
Музыка
Стали известны гонорары грузинских артистов в России
Организатор концертов Сергей Лавров в интервью URA.RU рассказал о гонорарах грузинских артистов в России.
Обновлено в 03:44
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты
Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2
Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено вчера в 20:00
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35