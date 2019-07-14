Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поездРИА Новости 00:35
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
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с чего всё началось
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. В частности, - это приобретение мест на несуществующего ребенка или даже "смена пола", сообщает Туту.ру.РИА Новости00:35
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Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии
Обновлено в 05:48
Общество
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек
Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:22
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Религия
Мощи святых Петра и Февронии привезут в храм Христа Спасителя
Обновлено вчера в 08:26
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Уральского пенсионера задержали за попытку установить табличку Никсону
В Дегтярске (Свердловская область) задержан пенсионер Петр Кикилык за попытку установить табличку о посещении города в 1959 году Ричардом Никсоном, который через десять лет после этого стал 37-м президентом США.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Спорт
Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии
Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе
Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с российскими С-400
Обновлено в 06:47
Экономика
Россия продолжает оставаться мировым лидером по экспорту пшеницы
За прошлый год из страны вывезено на продажу 43,3 миллиона тонн зерна, в том числе, экспорт пшеницы составил 35,2 миллиона тонн.
Обновлено вчера в 23:34
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ
Часть подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки осталась без электроснабжения в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 06:26
Общество
На Средний Урал обрушатся дожди с грозами и шквалистый ветер
Обновлено в 06:32
Политика
ЕС призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
Обновлено в 06:51
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
Обновлено в 06:17
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Нью-Йорке без электричества остались более 45 тысяч абонентов
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25