Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. В частности, - это приобретение мест на несуществующего ребенка или даже "смена пола", сообщает Туту.ру.

с чего всё началось

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

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