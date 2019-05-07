Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100Газета.Ru 07:06
Следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, которые могли косвенно повлиять на распространение огня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
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Армия и оружие
Турецких военных обучат работе с С-400 в России
Обновлено в 06:05
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Происшествия
СК оглашает возможные причины катастрофы в Шереметьево
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России
Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.
Обновлено в 06:24
Транспорт
В Москве сняли введенные из-за репетиции парада ограничения движения
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter о снятии ограничений движения, введенных в Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы.
Обновлено в 06:18
Авто
Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге
По данным аналитического агентства "Автостат", лидирующую позицию среди брендов на вторичном рынке Северной столицы по итогам первых трёх месяцев 2019-го завоевал немецкий Volkswagen с результатом 3 098 перепроданных машин.
Обновлено в 03:33
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С
6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года.
Обновлено в 07:31
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Общество
В Чечне заработало первое женское такси
Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов
По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Петербурге эвакуировали ТРЦ «Галерея»
Обновлено в 06:27
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Базовая цена экспедиционного «Хантера» составляет 984 900 рублей.
Обновлено в 05:39
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Политика
Хотел, но не хватило времени. Порошенко рассказал о судебной реформе
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его срока пребывания у власти не хватило для завершения судебной реформы в стране.
Обновлено в 07:33
Политика
Лавров резко ответил журналисту CNN на «фейковый вопрос»
Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, придумал каламбур про американский телеканал CNN.
Обновлено в 07:08
Общество
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею
Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Китае голодный слон затоптал туристку
Обновлено в 04:02
Общество
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.
Обновлено в 04:57
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
С начала 2019 года рубль укрепился на 7,3% по отношению к доллару.
Обновлено в 07:21
Хоккей
Артемий Панарин: «Приглашение в сборную? У меня есть кое-какие проблемы со спиной»
Напомним, "Блю Джэкетс" уступили "Бостону" в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли (2:4).
Обновлено в 06:40
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Ветераны получили повышенные пенсии от Минобороны РФ перед Днем Победы
Обновлено в 07:08
Политика
Помпео отменил визит в Берлин в последний момент
Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства.
Обновлено в 05:41
Экономика
Минфин РФ предложил ЦБ скрывать реорганизации банков из-за санкций
Минфин России порекомендовал Центробанку не раскрывать информацию о реорганизации кредитных учреждений в случае, если руководство последних находится под зарубежными санкциями.
Обновлено в 06:33