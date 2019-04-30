Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в РоссииРоссийская газета 02:24
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время. ВНИИ труда составил список таких новых профессий.
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Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы.
Обновлено в 02:58
Технологии
«ВКонтакте» разработала нейрость для создания новостных заголовков
Команда прикладных исследований «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая создает новостные заголовки на русском и английском языках.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Кокпит бомбардировщика B-2 Spirit впервые показали на видео
В Сети появилось видео, показывающее работу экипажа стратегического бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к российской сборной
Форварды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник "столичных" Дмитрий Орлов присоединились к сборной России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика
В Кремле высказались о видеообращении главаря ИГ
Обновлено в 05:48
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Сын миллиардера Сергея Саркисова вышел из комы
Несколько дней наследник миллиардера провел в коме, и до последнего момента было неясно, сможет ли он прийти в себя.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Интернет
Журналисты изучили фейковые хакерские инструменты и читы для игр
Разумеется, человеческой наивностью продолжают пользоваться преступники, которые создают фальшивые хакерские инструменты, читы для популярных игры и другой фейковый софт, настоящим предназначением которого является хищение чужих учетных данных.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Жалауди Гериев освобожден из колонии в Чечне
Корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев вышел сегодня на свободу из колонии в Чернокозово, полностью отбыв трехлетний срок заключения.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Российский экипаж Streamline подал рапорт об эвакуации с судна
Члены российского экипажа арестованного в Турции судна Streamline составили рапорт с просьбой об эвакуации их с судна.
Обновлено в 04:23
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Спорт
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Спорт
Биатлонистка Васильева пропустила три допинг-теста по вине IBU
Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) вовремя не поставил её в известность о пропуске второго теста.
Обновлено в 06:22
Хоккей
Гудачек: буду рад поработать со Знарком, слышал о нём много хороших слов
Сразу сказал, что хотел бы остаться в «Спартаке». В целом сезон получился хорошим и для меня, и для команды.
Обновлено в 05:47
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Общество
ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.
Обновлено в 06:20
Космос
Магма стала ключом к определению происхождения Луны
Причина, говорит Карато, заключается в том, что ранняя прото-Земля – возникла примерно через 50 миллионов лет после образования Солнца – была покрыта морем из горячей магмы, в то время как второй объект, вероятно, состоял из твердого материала.
Обновлено в 06:33
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32