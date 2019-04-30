Названы новые профессии на рынке труда в РоссииРоссийская газета 02:24

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время. ВНИИ труда составил список таких новых профессий.

Названы новые профессии на рынке труда в России

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