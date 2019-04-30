Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в РоссииРоссийская газета 02:24

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время. ВНИИ труда составил список таких новых профессий.
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Названы новые профессии на рынке труда в России

RT на русском00:00

Названы новые профессии на рынке труда в России

Известия00:51

В России появились новые профессии

Lenta.ru02:52

Рынок труда России пополнился новыми профессиями

Телеканал 360°02:17

Названы новые профессии на рынке труда в России

Российская газета02:24

Названы новые профессии на рынке труда в России

РИА Новости02:01

Эксперты составили список новых профессий в России

РБК03:44
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Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
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Суд вынес решение о том, что блокировка аккаунта личной страницы пользователя ВКонтакте из-за призывов прийти на митинг нарушает свободу слова.
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Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
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Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
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Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
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Памфилова предложила снизить муниципальный фильтр в 16 регионах

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова направила обращения в законодательные и исполнительные органы власти 16 субъектов РФ, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов, с предложением снизить муниципальный фильтр до 5-6%, сообщается на сайте ЦИК.
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Экономика

Антипинский НПЗ планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова) уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, следует из материалов единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.
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Авто

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
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Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

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Обновлено в 04:39
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На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
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Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Стамбул на выставку IDEF-2019

Фрегат "Адмирал Эссен" прибыл в Стамбул для участия в выставке оборонной промышленности IDEF-2019.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
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Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
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В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

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