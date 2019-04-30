Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в РоссииРоссийская газета 02:24
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время. ВНИИ труда составил список таких новых профессий.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Орлом
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Футбол
«Интер» хочет переманить форварда «Ювентуса»
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Samsung выпустила вертикальный телевизор
Обновлено вчера в 22:28
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл взяли под вооруженную охрану
Обновлено в 04:25
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Общество
ЕСПЧ признал нарушением блокировку страницы «ВКонтакте» за призывы к митингу
Суд вынес решение о том, что блокировка аккаунта личной страницы пользователя ВКонтакте из-за призывов прийти на митинг нарушает свободу слова.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Обновлено в 04:28
Происшествия
Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м
В Ставропольском крае под Пятигорском в магазине на площади 2,4 тыс. кв. м произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Политика
Памфилова предложила снизить муниципальный фильтр в 16 регионах
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова направила обращения в законодательные и исполнительные органы власти 16 субъектов РФ, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов, с предложением снизить муниципальный фильтр до 5-6%, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 05:03
Экономика
Антипинский НПЗ планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова) уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, следует из материалов единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.
Обновлено в 04:51
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Стамбул на выставку IDEF-2019
Фрегат "Адмирал Эссен" прибыл в Стамбул для участия в выставке оборонной промышленности IDEF-2019.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2
В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17