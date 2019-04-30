Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в РоссииРИА Новости 02:01
По словам директора по развитию систем профкоммуникаций ВНИИ труда Ирины Волошиной, профессии возникают с появлением и внедрением новых технологий. Влияют на рынок труда и общественные процессы.
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Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи «квадратов»
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров, открытым пламенем, есть угроза распространения, сообщили в ГУ МЧС.
Обновлено в 02:56
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко о «святом украинском гражданстве»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о «святом украинском гражданстве».
Обновлено в 01:14
Политика
Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая
29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Единоборства
Боксёр Миллер дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг
Американский боксёр Джаррелл Миллер был дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 03:16
Транспорт
Возобновились перевозки по единому билету в Крыму
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено 28 апреля в 05:11
Музыка
Краснодарские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Медведев прибыл в Ереван для участия в заседании межправсовета ЕАЭС
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев приехал на два дня в Ереван, чтобы участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о крупных хищениях на Северном флоте
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Транспорт
Пять инвесторов поборются за создание канатной дороги в Москве
Пять инвесторов готовы принять участие в конкурсе на создание канатной дороги, проходящей через Химкинское водохранилище от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала", говорится в пресс-релизе департамента по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Москвы.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200
Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.
Обновлено в 00:52
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Футбол
Рио Фердинанд может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»
На пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» может быть назначен бывший защитник клуба Рио Фердинанд.
Обновлено в 03:33
Политика
Президент Эстонии ушла с церемонии приведения кабмина к присяге
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ушла с церемонии приведения к присяге нового правительства страны.
Обновлено вчера в 11:38
Культура
Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала с дочкой Алсу
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
Шойгу: Россия продолжит готовить киргизских военных в вузах Минобороны
Министерство обороны России продолжит готовить в ведомственных вузах кадры для Вооруженных сил Киргизии, это помогает в том числе обеспечивать безопасность в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.
Обновлено в 02:03