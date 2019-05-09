Футбол

Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧМатч ТВ 19:32

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
УЕФА по итогам ответных матчей в полуфинале Лиги чемпионов огласил претендентов на звание лучшего игрока недели. В список номинантов вошли: игроки «Ливерпуля» Жоржинио Вейналдум и Трент Александер-Арнольд, а также полузащитники «Тоттенхэма» Лукас Моура и Мусса Сиссоко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Чемпионат20:57

Названы претенденты на лучший гол в полуфинале Лиги чемпионов

Матч ТВ20:22

Мусса Сиссоко: «Это было невозможно... Мы сделали это»

Спорт-Экспресс19:45

Моура – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Soccer.ru18:50

Шикарный штрафной от Месси и супермяч Моуры среди претендентов на лучший гол 1/2 финала ЛЧ

Sport24.ru19:27

Названы претенденты на лучший гол в полуфинале Лиги чемпионов

Sportbox.RU20:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Происшествия

Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин

Обновлено в 11:34
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Политика

Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»

Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
Обновлено в 20:55
Происшествия

В Нью-Йорке четыре ребёнка погибли в результате пожара

Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате возгорания в Нью-Йорке.
Обновлено в 19:15
Экономика

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить лишь одного министра

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что из нынешнего правительства при новом президенте Украины необходимо оставить лишь действующего главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Общество

Ввоз мясной продукции из Белоруссии ограничен

Россельхознадзор запретил поставки мясной продукции с четырёх предприятий Белоруссии.
Обновлено в 04:31
Общество

В Тверской области по ошибке предупредили о радиационной опасности

В МЧС сообщили, что причиной предупреждения послужила техническая ошибка Жители Тверской области были предупреждены о химической и радиационной опасности в регионе, о которой по ошибке сообщили телеканалы и радиостанции, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МЧС РФ.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Президент назначил нового главкома ВМФ

Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено в 06:20
Экономика

ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»

Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже.
Обновлено в 20:23
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Космос

Белый НЛО терроризирует Европу: Пришельцы заставили Словакию отменить запуск АЭС – уфологи

Страна приняла решение отменить запуск вплоть до ноября 2019 или даже до марта 2020 года.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:40
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Авто

Haval установил новый рекорд по продажам в России

Обновлено в 11:04
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой

Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено в 17:35
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Общество

Режим ЧС ввели в Баяндаевском и Иркутском районах из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баяндаевском и Иркутском районах из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщили ИА «ИрСити» 8 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов

Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:02
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Авто

Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva

Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Политика

Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка

Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута.
Обновлено в 21:12
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Генерал ВС США считает, что стране необходимо наращивать военное присутствие в Арктике

Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Терренс О'Шонесси считает, что Вашингтону следует активно наращивать военный потенциал в Арктике, поскольку в случае конфликта с Россией, вероятнее всего, с этого направления будет нанесен удар.
Обновлено в 20:36
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика

Путин почтил память жертв катастрофы SSJ100

Заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам по предложению президента России Владимира Путина началось с минуты молчания в память о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:01
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Обновлено в 12:58
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Обновлено в 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лукас Моура
Бразильский футболист
Бразильский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное