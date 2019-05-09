Футбол

Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧМатч ТВ 19:32

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
УЕФА по итогам ответных матчей в полуфинале Лиги чемпионов огласил претендентов на звание лучшего игрока недели. В список номинантов вошли: игроки «Ливерпуля» Жоржинио Вейналдум и Трент Александер-Арнольд, а также полузащитники «Тоттенхэма» Лукас Моура и Мусса Сиссоко.
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Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Матч ТВ19:32

Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sportbox.RU19:32

Моура и Вейналдум среди номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sport24.ru18:58

Моура – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Soccer.ru18:50

Вайналдум, Александр-Арнолд, Моура и Сиссоко претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс18:24
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