Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧМатч ТВ вчера в 19:32

УЕФА по итогам ответных матчей в полуфинале Лиги чемпионов огласил претендентов на звание лучшего игрока недели. В список номинантов вошли: игроки «Ливерпуля» Жоржинио Вейналдум и Трент Александер-Арнольд, а также полузащитники «Тоттенхэма» Лукас Моура и Мусса Сиссоко.

Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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