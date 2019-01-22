Кино
Объявлены номинанты на «Оскар-2019»Интерфакс 09:17
В Лос-Анджелесе объявлен шорт-лист номинантов на премию "Оскар-2019"; рекордсменами стали картины "Фаворитка" и "Власть" - обе претендуют на победу сразу в шести номинациях.
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Происшествия
Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан
Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия
При посадке в Заполярье произошла авария с бомбардировщиком Ту-22МЗ
Потерпевший крушение в Мурманской области бомбардировщик был выпущен 33 года назад, последний раз его ремонтировали в 2012 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Туполева».
Обновлено в 06:41
Авто
Семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander готовится прибыть в Россию
На сегодняшний день Mitsubishi Outlander в России можно приобрести от 1 690 000 рублей.
Обновлено в 08:58
Авто
Renault выводит на рынок кроссовер Logan
В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции
Обновлено в 08:40
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Обновлено вчера в 08:56
Технологии
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon
Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.
Обновлено в 04:56
Наука
Учёные случайно обнаружили в костях человека кровеносные сосуды
Обновлено в 09:36
Происшествия
Богомолов рассказал о полученной травме
Режиссёр Константин Богомолов рассказал в Instagram о лечении травмированного носа.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров
Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Одна из пропавших на Урале туристок погибла
Обновлено в 05:56
Происшествия
Защита обжалует решение об аресте обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Защита намерена обжаловать в кассационной инстанции решение Мосгорсуда о заключении под стражу задержанного по обвинению в шпионаже против России гражданина США и ряда других стран Пола Уилана.
Обновлено в 06:09
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн
Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Обновлено в 08:18
Экономика
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира
Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Петербурге четверо школьников отравились антидепрессантами
Четыре старшеклассника были сегодня госпитализированы из школы №633 Калининского района Санкт-Петербурга с диагнозом "медикаментозное отравление".
Обновлено в 07:46
Футбол
Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млн
Обновлено в 06:06
Происшествия
В сирийской Латакии взорвался автомобиль
На площади Аль-Хамам в сирийской Латакии взорвался автомобиль, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Apple выпустит беспроводное зарядное устройство AirPower в 2019 году
Обновлено в 05:46
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Авто
Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд
Обновлено в 08:04
Политика
Переговоры Путина и Абэ начались в Кремле
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:08
Финансы
ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей
В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.
Обновлено в 09:18
Наука
В Китае подтвердили рождение детей с изменённым ДНК
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца в Варшаве, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:16
Общество
Архитектор виллы Киселева отсудил у телеведущего 2,5 миллиона рублей
Архитектор из Крыма Владимир Мазурин отсудил у телеведущего Дмитрия Киселева половину долга, причитающегося ему за строительство виллы.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Трое активистов «Артподготовки» получили сроки за подготовку теракта
Обновлено в 06:54
Экономика
Россиянам предложили налоговый вычет за фитнес
Расходы, по которым можно получить социальный налоговый вычет, не могут превышать 120 тыс. руб. за налоговый период (календарный год).
Обновлено в 09:26
Космос
Радиоджеты сверхмассивной черной дыры оказались направлены на Землю
Считается, что в центрах крупных галактик расположены черные дыры, масса которых достигает миллионов и миллиардов масс Солнца.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Пожар произошел в здании Арбитражного суда Петербурга
Сообщение о пожаре в суде спасатели получили около 09:30 мск.
Обновлено в 02:43