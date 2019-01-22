Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2019»Интерфакс 09:17

В Лос-Анджелесе объявлен шорт-лист номинантов на премию "Оскар-2019"; рекордсменами стали картины "Фаворитка" и "Власть" - обе претендуют на победу сразу в шести номинациях.
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За главного «Оскара» сразятся восемь фильмов

Газета.Ru08:45

В США назвали номинантов на «Оскар»

ТАСС09:05

Названы номинанты на премию «Оскар»

Коммерсантъ08:58

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Ведомости08:56

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

RT на русском09:10

Стали известны номинанты на «Оскар» за лучшую мужскую роль

РИА Новости09:21

Женские рекорды «Оскара»: победы, скандалы и конфузы звезд

Wday.ruвчера в 09:13
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Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия

При посадке в Заполярье произошла авария с бомбардировщиком Ту-22МЗ

Потерпевший крушение в Мурманской области бомбардировщик был выпущен 33 года назад, последний раз его ремонтировали в 2012 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Туполева».
Обновлено в 06:41
Авто

Семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander готовится прибыть в Россию

На сегодняшний день Mitsubishi Outlander в России можно приобрести от 1 690 000 рублей.
Обновлено в 08:58
Авто

Renault выводит на рынок кроссовер Logan

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Обновлено в 08:40
Футбол

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Обновлено вчера в 08:56
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.
Обновлено в 04:56
Наука

Учёные случайно обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Обновлено в 09:36
Происшествия

Богомолов рассказал о полученной травме

Режиссёр Константин Богомолов рассказал в Instagram о лечении травмированного носа.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Одна из пропавших на Урале туристок погибла

Обновлено в 05:56
Происшествия

Защита обжалует решение об аресте обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Защита намерена обжаловать в кассационной инстанции решение Мосгорсуда о заключении под стражу задержанного по обвинению в шпионаже против России гражданина США и ряда других стран Пола Уилана.
Обновлено в 06:09
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн

Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Обновлено в 08:18
Экономика

Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Петербурге четверо школьников отравились антидепрессантами

Четыре старшеклассника были сегодня госпитализированы из школы №633 Калининского района Санкт-Петербурга с диагнозом "медикаментозное отравление".
Обновлено в 07:46
Футбол

Роналду приговорен к условному сроку и штрафу в €19 млн

Обновлено в 06:06
Происшествия

В сирийской Латакии взорвался автомобиль

На площади Аль-Хамам в сирийской Латакии взорвался автомобиль, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

Обновлено в 07:57
Гаджеты

Apple выпустит беспроводное зарядное устройство AirPower в 2019 году

Обновлено в 05:46
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Авто

Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд

Обновлено в 08:04
Политика

Переговоры Путина и Абэ начались в Кремле

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:08
Финансы

ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей

В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.
Обновлено в 09:18
Наука

В Китае подтвердили рождение детей с изменённым ДНК

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца

Неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца в Варшаве, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:16
Общество

Архитектор виллы Киселева отсудил у телеведущего 2,5 миллиона рублей

Архитектор из Крыма Владимир Мазурин отсудил у телеведущего Дмитрия Киселева половину долга, причитающегося ему за строительство виллы.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Трое активистов «Артподготовки» получили сроки за подготовку теракта

Обновлено в 06:54
Экономика

Россиянам предложили налоговый вычет за фитнес

Расходы, по которым можно получить социальный налоговый вычет, не могут превышать 120 тыс. руб. за налоговый период (календарный год).
Обновлено в 09:26
Космос

Радиоджеты сверхмассивной черной дыры оказались направлены на Землю

Считается, что в центрах крупных галактик расположены черные дыры, масса которых достигает миллионов и миллиардов масс Солнца.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Пожар произошел в здании Арбитражного суда Петербурга

Сообщение о пожаре в суде спасатели получили около 09:30 мск.
Обновлено в 02:43
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