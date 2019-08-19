Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»REGNUM 04:09
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
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с чего всё началось
Стало известно, что состав судей поменяется: вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе пригласили народного артиста Михаила Боярского и певицу Валерию, а вот Пелагея и Лев Лещенко останутся в шоу.Народные новости04:02
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Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Футбол
ПСЖ повторил рекорд чемпионата Франции 55-летней давности
Обновлено в 03:37
Происшествия
Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне
Следователи завели уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми под Ульяновском.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Авто
Kia объявила прием заказов на дизельный Seltos GT Line
Kia Seltos получит три силовые установки на выбор: 1,5-литровый бензиновый на 115 л.с. и 144 Нм, 1,5-литровый дизельный с отдачей в 115 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента, а также 1,4-литровый турбо-бензиновый (140 л.с. и 242 Нм) агрегаты.
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Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Росатом подал заявку на участие в проекте по АЭС «Белене» в Болгарии
Госкорпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту строительства АЭС "Белене" в Болгарии, говорится в сообщении Росатома.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Об опасности корвалола и валокардина снова предупреждают врачи
В аптечках большинства россиян обязательно найдется корвалол и валокардин. О вреде и пользе этих лекарство до сих пор спорят специалисты.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В ДТП на Московской пострадали восемь человек
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.
Обновлено в 04:21
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Общество
Republic нашел у бывшего главы охраны Путина дом на Рублевке за 500 млн рублей
Republic нашел у бывшего главы охраны Владимира Путина, действующего замдиректора ФСО Олега Климентьева дом стоимостью до 500 миллионов рублей в закрытом поселке «Речное» на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 04:01
Политика
Во Франции выступили за отмену санкций ЕС против России
Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель считает, что санкции Евросоюза в отношении России нужно отменить, а экономические отношения вернуть на прежний уровень.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка
Мать покалеченной семилетней Аиши Лидия Евлоева рассказала, что ее дочь, предположительно, избили в отместку, передает «Лента ру».
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35