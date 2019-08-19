Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»REGNUM 04:09

Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
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с чего всё началось

Михаил Боярский рассказал, как попал в наставники "Голос. 60+" и чего ждет от шоу

Стало известно, что состав судей поменяется: вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе пригласили народного артиста Михаила Боярского и певицу Валерию, а вот Пелагея и Лев Лещенко останутся в шоу.
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Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Известен также как музыкальный педагог, автор текстов песен, продюсер, снимался в кинофильмах.
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