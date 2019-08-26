Музыка
РИА НовостиНазваны наставники нового сезона шоу «Голос»
Наставниками в восьмом сезоне шоу "Голос" стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.
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По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа.
— Юрий Аксюта, российский продюсерРИА Новости 09:05
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«Я то, что надо»: Сюткин, Шнур, Гагарина и Меладзе стали наставниками шоу «Голос-8»
Комсомольская правда08:45
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Происшествия
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Общественное телевидение России 11:00
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
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Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
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Политика
Макрон анонсировал саммит президентов США и Ирана
Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» в Биаррице сообщил, что идет подготовительная работа к встрече президента Ирана Хасана Роухани и лидера США Дональда Трампа (трансляцию пресс-конференции вел телеканал NBC).
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Жерар Депардье сыграет роль советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
ТК Звезда вчера в 18:37
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
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Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
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Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
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Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
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Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
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Здоровье
Установлена связь между диабетом и раком
Профессор Джон Термини заметил, что с ростом числа больных диабетом людей будет расти и количество выявляемых раковых заболеваний.
ВладТайм вчера в 22:21
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09