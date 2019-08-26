Музыка

ToDay News UfaToDay News UfaНазваны наставники нового сезона шоу «Голос»

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
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Юрий Аксюта
По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа.
— Юрий Аксюта, российский продюсерРИА Новости 09:05

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Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»

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Советский и российский певец и музыкант, композитор, автор текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво». Заслуженный артист России, профессор кафедры вокала и художественный руководитель эстрадного отделения МГГУ имени М. А. Шолохова. Член Авторского совета Российского авторского общества, почётный деятель искусств города Москвы.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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