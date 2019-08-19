Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»REGNUM 04:09

Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Первый канал» представил звездных наставников проекта «Голос 60+»

URA.Ru04:12

Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"

РИА Новости02:25

Что будут делать Валерия, Лещенко и Боярский в "Голосе 60+"

Российская газета03:25

Михаил Боярский и Лев Лещенко стали наставниками шоу "Голос-60+"

ТАСС03:05

Объявлены наставники нового сезона "Голос 60+"

Газета.Ru03:55

Михаил Боярский и Валерия впервые стали наставниками шоу «Голос.60+»

Комсомольская правда02:30

Первый канал объявил наставников «Голос 60+»

Телеканал 360°03:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Обновлено в 03:26
Происшествия

В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре

По словам врио заместителя ГУ МЧС по Иркутской области Александра Кузнецова, на всей территории региона пройдут рейды по частным домам, в которых живут социально неблагополучные семьи.
Обновлено в 02:18
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Общество

Минздрав предложил создать физкульт-брейки на работе

Минздрав России предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:39
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Экономика

Реальные доходы россиян снова упали

В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Из США в Южную Корею доставят еще четыре истребителя F-35A

Еще четыре истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A будут доставлены в Южную Корею из США.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Зачем Пентагон собирается развернуть на низких орбитах сотни спутников

Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

В ДТП в Челябинской области погибли два человека

Кроме погибших мужчины и женщины в салоне ВАЗ 2106 находились две девочки 14 и 9 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов

Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Политика

Пушков прокомментировал слова посла Украины о потере государственности

Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Егоров прокомментировал слова Дзюбы о позорном судействе матча

Глава департамента судейства и инспектирования российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе матча команды против «Ахмата».
Обновлено в 04:16
Происшествия

Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой

Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено в 03:18
Происшествия

В Новосибирской области из-за ДТП с микроавтобусом погибла женщина

Погибла женщина 1957 года рождения, еще девять человек, включая водителя, пострадали. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России

Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Энергетика

Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии

Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка

Обновлено в 04:01
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Почему ФСБ стала собирать данные Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Экономика

Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

Минимальный размер оплаты труда повысят

В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Общество

Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу

Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Алана Мамаева отдала деньги мошенникам за аксессуар Louis Vuitton

Как стало известно РЕН ТВ, супруга футболиста Павла Мамаева решила приобрести аксессуар, увидев объявление в Instagram.
Обновлено в 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пелагея
Российская певица
Российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея». Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Известен также как музыкальный педагог, автор текстов песен, продюсер, снимался в кинофильмах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное