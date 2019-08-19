Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»REGNUM 04:09
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия
В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре
По словам врио заместителя ГУ МЧС по Иркутской области Александра Кузнецова, на всей территории региона пройдут рейды по частным домам, в которых живут социально неблагополучные семьи.
Обновлено в 02:18
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Общество
Минздрав предложил создать физкульт-брейки на работе
Минздрав России предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:39
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Из США в Южную Корею доставят еще четыре истребителя F-35A
Еще четыре истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A будут доставлены в Южную Корею из США.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Зачем Пентагон собирается развернуть на низких орбитах сотни спутников
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В ДТП в Челябинской области погибли два человека
Кроме погибших мужчины и женщины в салоне ВАЗ 2106 находились две девочки 14 и 9 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Политика
Пушков прокомментировал слова посла Украины о потере государственности
Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Егоров прокомментировал слова Дзюбы о позорном судействе матча
Глава департамента судейства и инспектирования российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе матча команды против «Ахмата».
Обновлено в 04:16
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Новосибирской области из-за ДТП с микроавтобусом погибла женщина
Погибла женщина 1957 года рождения, еще девять человек, включая водителя, пострадали. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Энергетика
Нефть дорожает после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии
Цены на нефть слабо растут утром 19 августа после атаки дронов на месторождения Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Почему ФСБ стала собирать данные Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Общество
Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу
Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Алана Мамаева отдала деньги мошенникам за аксессуар Louis Vuitton
Как стало известно РЕН ТВ, супруга футболиста Павла Мамаева решила приобрести аксессуар, увидев объявление в Instagram.
Обновлено в 02:31