Экономика
Названы наименее закредитованные регионы России
Названы наименее закредитованные регионы РоссииРоссийская газета02:31
Крым и Севастополь оказались наименее закредитованными регионами России. Такие выводы сделало агентство РИА Рейтинг, изучив данные Центробанка РФ и Росстата, пишет РИА Новости.
Российская газета02:31
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Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года
Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России
Начало 2019 г. будет сложным периодом для экономики России из-за внешних и внутренних факторов.
Обновлено в 08:42
Экономика
Минкомсвязи намерено разобраться с повышением цен на мобильную связь
Повышение рядом сотовых операторов тарифов на связь в России с начала 2019 года не станет глобальным трендом.
Обновлено в 06:14
Экономика
Подарочные карты в России могут поставить под контроль
С предложением ввести в России регулирование оборота подарочных карт торговых сетей и магазинов выступила Национальная платежная ассоциация (НПА).
Обновлено в 02:41
Финансы
Работа банка «Открытие» в онлайн будет ограничена в праздники
Банк «Открытие» предупредил клиентов об ограничениях в работе интернет-банка и мобильного приложения в праздничные дни.
Обновлено в 09:14
Экономика
Иностранные фонды вывели из России $1 млрд в 2018 году
Приток инвестиций — на сумму более $0,5 млрд — российские фонды зафиксировали только в январе. Весной зарубежные инвесторы вывели $700 млн.
Обновлено в 04:12
Экономика
Активы «Крымтелекома» проданы почти за 1 млрд рублей
Сегодня, 24 декабря в Симферополе с аукциона за 998 млн рублей был продан 100% пакет акций оператора фиксированной и мобильной связи АО «Крымтелеком».
Обновлено в 06:11
Энергетика
Китай в ноябре в полтора раза увеличил импорт СПГ
Обновлено в 07:46
Экономика
Представлен список мегапроектов на триллионы рублей
Общий объем затрат оценивается в 15,3 триллиона рублей.
Обновлено в 05:37
Финансы
Число полученных россиянами кредитов за 11 месяцев выросло на 18%
По его данным, объем кредитования вырос на 48% и составил 7,67 трлн руб. Только в ноябре было выдано 3,3 млн кредитов объемом более 813,67 млрд руб. Как уточняет ОКБ, число выданных в прошлом месяце кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Обновлено в 01:13
Экономика
«Простои будут». Росрыболовство распределит квоты на выловы
Подписание указа на вылов рыбы в 2019 году впервые за десять лет затянулось до последней декады декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева.
Обновлено в 05:45
Экономика
Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов
Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 17:32
Энергетика
На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа
Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, вдвое снизила тарифы для "Укртрансгаза" на услуги транспортировки природного газа для повышения конкурентоспособности компании в качестве более выгодной альтернативы газопроводу "Северный поток".
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Генпрокуратура заявила о росте коррупции и взяточничества в России
Кроме того, отметил представитель надзорного ведомства, количество преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), выросло на 11%, а их общее число с начала года составило 2408.
Обновлено в 05:44
Экономика
Абрамов и Фролов перевели свои доли в Evraz на разные холдинги
Два крупнейших после Романа Абрамовича акционера Evraz – Александр Абрамов (20,69%) и Александр Фролов (10,33%) – переоформили свои доли на разные компании.
Обновлено в 06:34