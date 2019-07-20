Общество
Названы наименее востребованные в России профессииРИА Новости вчера в 23:02
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).
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с чего всё началось
В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.РИА Новостивчера в 23:02
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Космос
Подборка постеров NASA о космическом туризме будущего
Исследуй подлёдную жизнь!Земля, твой космический оазис, где дышится легко, а воздух бесплатный!Само собой, на другие планеты пока никто не летает, но получилось очень здорово.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
На Калининской АЭС в Тверской области отключены несколько энергоблоков
Энергоблок № 4 отключён из-за прорыва уплотнителя конденсатора.
Обновлено 18 июля в 02:00
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
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Авто
Chery привезет в Россию премиальные кроссоверы суббренда Exeed
Китайская компания Chery привезет в Россию новый кроссовер Exeed TX премиального суббренда Exeed.
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Политика
Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии.
Обновлено в 03:07
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
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Наука
В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Единоборства
Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя
В больнице у Дадашева диагностировали сильный отек мозга, после чего спортсмена быстро прооперировали.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
Обновлено в 00:47
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР издали приказ о прекращении огня
Начальник народной милиции самопровозглашенной ДНР Денис Синенков заявил, что был издан и доведен до всех подразделений ДНР приказ о полном прекращении огня с 21 июля.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400
Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов "Нижегородского завода 70-летия Победы".
Обновлено в 04:23
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Новые Hyundai Accent и Elantra получат вариатор
Что касается модели Accent, то она является модификацией известной в России версии Solaris.
Обновлено в 03:01
Футбол
У Зидана есть план по трансферу Погба в «Реал»
В любом случае у клуба есть план. Я выгляжу глупо, когда отвечаю одно и то же про Погба.
Обновлено в 01:40
Политика
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Как отмечается в материале на сайте кабмина, в настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.
Обновлено 17 июля в 09:20
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Баскетбол
«Даллас» отчислил К. Адетокунбо
Напомним, Яннис Адетокунбо по итогам минувшего сезона получил титул MVP, а Танасис Адетокунбо стал игроком «Милуоки» лишь в нынешнее межсезонье.
Обновлено вчера в 17:23