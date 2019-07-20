В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.

с чего всё началось

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).

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