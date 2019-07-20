Общество
Названы наименее востребованные в России профессииРИА Новости вчера в 23:02
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).
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с чего всё началось
В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.РИА Новостивчера в 23:02
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Новобранца с менингитом спасают в реанимации ВМА
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Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
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В Нижнем Новгороде стартовал кинофестиваль «Горький fest»
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Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
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