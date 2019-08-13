Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году, стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Названы наиболее востребованные в России профессии

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