Общество

Названы наиболее востребованные в России профессииРИА Новости вчера в 20:11

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
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с чего всё началось

Названы наиболее востребованные в России профессии

Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году, стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
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