Общество
Названы наиболее востребованные в России профессииРИА Новости вчера в 20:11
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
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с чего всё началось
Наиболее востребованными профессиями в России в 2019 году, стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист, следует из презентации ВНИИ труда Министерства труда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:11
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Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено вчера в 21:54
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Мадуро назначил ряд министров и создал новое министерство
Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел ряд назначений в министерствах и ведомствах, а также создал новое министерство туризма и внешней торговли, следует из его записей в Twitter.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Как дворник из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей
История дворника из Подмосковья, которая оказалась должна 2 млрд рублей из-за действий мошенников, стала поводом вспомнить о судьбах людей, которые сталкиваются с огромными долгами за кредиты, которые они не брали.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Хабаровском крае медведь убил грибника
Обновлено в 00:06
Политика
Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено 11 августа в 18:39
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Культура
ЦБ выпустил полмиллиона монет со сценами из «Бременских музыкантов»
Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Эксперт посоветовал москвичам не подкармливать голубей
Обновлено вчера в 20:16
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Общество
Тайфун «Кроса» может спровоцировать в Приморье наводнение
По расчетам синоптиков 16-17 августа на акваторию Японского выйдет мощный тайфун "Кроса", который может спровоцировать наводнение в Приморском крае, сообщает пресс-служба Примгидромета.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Южноуральцы увидят самый яркий звездопад лета
За Персеидами люди наблюдают уже около двух тысяч лет. Ранее их ошибочно принимали за падающие звезды.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Вратарь ФК «Ливерпуль» Алиссон выбыл на несколько недель
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что вратарь команды бразилец Алиссон выбыл на несколько недель из-за травмы голени, которую он получил в матче первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
«Авиалесоохрана» заявила о снижении площади ликвидируемых пожаров
За 12 августа спасатели ликвидировали 49 лесных пожаров общей площадью 5 998 га. В настоящее время действует 159 пожаров.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Врач лечил полосканием мужчину с застрявшей в горле вставной челюстью
Потерянную вставную челюсть извлекли из горла 72-летнего мужчины британские медики. Об этом пишет издание Guardian.
Обновлено вчера в 22:02
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля
Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.
Обновлено вчера в 03:00
Наука
В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет
Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Роналду намерен заработать место в футбольной истории
Обновлено вчера в 23:02