Общество
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в РоссииГазета.Ru 11:03
Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
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с чего всё началось
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России. К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.RT на русском01:00
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В Сеуле компания Songuo Motors представила дюжину новинок, среди были первые модели нового бренда NeuWai.
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Общество
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В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
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Происшествия
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Обновлено в 10:09
Армия и оружие
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90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива в Петербурге
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Вторичный рынок автомобилей в Венесуэле один из самых дешевых
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