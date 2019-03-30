Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в РоссииИзвестия 02:03
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта. В число стабильных вошла и социальная сфера — здравоохранение и образование, а также область IT-технологий.
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с чего всё началось
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России. К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.RT на русском01:00
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