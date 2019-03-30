Названы наиболее стабильные сферы труда в РоссииИзвестия 02:03

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России. К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.

с чего всё началось

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта. В число стабильных вошла и социальная сфера — здравоохранение и образование, а также область IT-технологий.

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

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