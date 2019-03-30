Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в РоссииИзвестия 02:03
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта. В число стабильных вошла и социальная сфера — здравоохранение и образование, а также область IT-технологий.
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с чего всё началось
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России. К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.RT на русском01:00
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Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
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Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
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Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия
На Красной площади в Москве задержали участника одиночного пикета
Мужчина является защитником по уголовному делу своей дочери, осужденной на 10 лет по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 06:30
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
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Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Обновлено в 03:49
Футбол
«Реал» предложил 145 млн евро за Погба
Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Египетские посредники выдвинули ХАМАС жесткие требования
Представители Египта выступили с требованиями о недопущении наращивания эскалации на границе с Израилем и отказа ХАМАС от провокационных террористических акций.
Обновлено в 08:17
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Экономика
Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта
Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован
Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом
Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Солдат с оружием сбежал из воинской части в Тверской области
Обновлено вчера в 03:46
Футбол
«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обновлено в 06:19
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Экономика
Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время Красноярского экономического форума сообщил, что ежегодный экономический ущерб России от неинфекционных заболеваний составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.
Обновлено в 08:05
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Ученые составили карту функциональной латерализации мозга человека
Французские ученые составили примерную карту функциональной латерализации головного мозга.
Обновлено в 07:53
Энергетика
Козак не опасается роста цен на топливо
Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
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Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Игры
Valve дразнит новым VR-шлемом Valve Index
На игровой платформе Steam появилась страница неанонсированного устройства Valve Index — новой гарнитуры виртуальной реальности.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих
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