Экономика

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продуктыГазета.Ru 08:02

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо. Наряду с сахаром и яйцами по уровню цен они в разы перегнали официальную инфляцию, констатирует Росстат. Среди причин такого положения вещей - сокращение посевных площадей, птичий грипп и рост цен на нефть.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБК03:03

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Наиболее сильно в прошлом году в России подорожало пшено, капуста и газовое моторное топливо

Эхо Москвы10:32

В России цены на капусту превзошли рост инфляции в 17 раз

URA.Ru04:24

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Говорит Москва03:27

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Газета.Ru08:02

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Коммерсантъ04:32

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

РИА Новости06:13

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБК03:03
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Политика

Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
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В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
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Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

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Армия и оружие

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Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел у линии соприкосновения на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up?

Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.
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Подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронены в субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

СМИ сообщили о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях

На месте археологических раскопок в Помпеях находятся не менее десяти неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками во время Второй мировой войны, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano в воскресенье.
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Происшествия

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На месте погибли пятеро: трое детей, а также женщина и мужчина. Всего в автомобиле находилось 10 человек. Остальные пассажиры не пострадали.
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В Благовещенске компанию «ГудНет» объединяют с «Ростелекомом»

В организации пояснили, что 1 июля компания «Ростелеком» начала перевод на собственную цифровую платформу абонентов «ГудНет» в Благовещенске.
Обновлено в 09:46
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
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Названы цены на бензин после налогового манёвра

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Наука

Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте

Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено 05 июля в 11:12
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Жара вернется в Москву во второй половине июля

Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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