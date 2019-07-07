Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо. Наряду с сахаром и яйцами по уровню цен они в разы перегнали официальную инфляцию, констатирует Росстат. Среди причин такого положения вещей - сокращение посевных площадей, птичий грипп и рост цен на нефть.

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Политика Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

Энергетика «Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.

Экономика ИПК не дает ЦУБ покоя ни днем ни ночью Разработка законопроекта об ИПК помешала регулятору заняться вопросом о страховом резерве (СР), рассказал на полях Международного финансового конгресса зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Транспорт 45 лет БАМу: от Байкала до Амура будут мчаться поезда Легендарному БАМу исполнилось 45 лет. В июле 1974 года было подписано постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали.

Политика Зеленский пришел на совещание невыспавшимся Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Шоу-бизнес Кожевникова рассказала об истерике при известии о гибели «Локомотива» Актриса Мария Кожевникова решила возобновить в своем Instagram рубрику «Герой нашего времени» и опубликовала пост, посвященный хоккеисту Ивану Ткаченко, погибшему в сентябре 2011 года в авиакатастрофе вместе с ярославским «Локомотивом».

Политика Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.

Политика Россия и Украина проведут двухчасовой телемост Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne проведут телемост, в ходе которого жители двух стран смогут пообщаться друг с другом.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Здоровье Австралийка умерла от простуды за три дня В Австралии 13-летняя Кристал-Ли Вайтли умерла от обычной простуды. Об этом сообщает The Daily Mail.

Шоу-бизнес Анна Нетребко показала фигуру на пляже Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.

Политика Российскую резолюцию о борьбе с нацизмом не поддержали в ОБСЕ В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью.

Экономика Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.

Происшествия В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.

Политика Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Армия и оружие Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел у линии соприкосновения на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Технологии Сколько нужно времени, чтобы скачать GTA V по Dial-Up? Один из пользователей в YouTube решил вспомнить былое и проверить, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать игру GTA V. По Dial-Up.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронили в Петербурге Подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронены в субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия СМИ сообщили о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях На месте археологических раскопок в Помпеях находятся не менее десяти неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками во время Второй мировой войны, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano в воскресенье.

Происшествия В Белоруссии внедорожник с десятью людьми перевернулся в канал На месте погибли пятеро: трое детей, а также женщина и мужчина. Всего в автомобиле находилось 10 человек. Остальные пассажиры не пострадали.

Технологии В Благовещенске компанию «ГудНет» объединяют с «Ростелекомом» В организации пояснили, что 1 июля компания «Ростелеком» начала перевод на собственную цифровую платформу абонентов «ГудНет» в Благовещенске.

Экономика Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.

Энергетика Названы цены на бензин после налогового манёвра Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.

Наука Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.

Общество Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.