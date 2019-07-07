Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продуктыГазета.Ru 08:02
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо. Наряду с сахаром и яйцами по уровню цен они в разы перегнали официальную инфляцию, констатирует Росстат. Среди причин такого положения вещей - сокращение посевных площадей, птичий грипп и рост цен на нефть.
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с чего всё началось
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.РБК03:03
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