Экономика

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продуктыГазета.Ru 08:02

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо. Наряду с сахаром и яйцами по уровню цен они в разы перегнали официальную инфляцию, констатирует Росстат. Среди причин такого положения вещей - сокращение посевных площадей, птичий грипп и рост цен на нефть.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБК03:03

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Пшено и капуста больше всего подорожали в России по итогам прошлого года

Эхо Москвы06:30

Росстат назвал самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

РИА Новости06:13

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Газета.Ru08:02

В России цены на капусту превзошли рост инфляции в 17 раз

URA.Ru04:24

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Коммерсантъ04:32

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Говорит Москва03:27

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБК03:03
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:58, Вашингтон
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

Медведчук: США управляют Украиной с 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в самопиаре.
Обновлено в 08:29
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля

Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Обновлено 05 июля в 04:48
Происшествия

Полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти Астори

Итальянская полиция подозревает врачей в подделке медицинских отчётов о смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает Football Italia.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Хоккей

Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве

Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Политика

Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка

Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Автобус с украинцами попал в аварию в Польше

Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу

Футболисты московского «Локомотива» обыграли санкт-петербургский «Зенит» в матче за Олимп—Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:10
Хоккей

Бобровский и Панарин отдыхают на Капри после ухода из «Коламбуса»

Обновлено в 07:32
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».
Обновлено в 07:42
Политика

В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Политика

Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму

Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21

Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Ребенка из многодетной семьи нашли привязанным за шею во дворе дома

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»

Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Здоровье

В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
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