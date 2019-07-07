Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

В целом ведомство отметило, что рост цен на товары массового потребления не превысила планируемые значения. Однако на некоторые продукты цены повысились более чем в 17 раз.В частности настолько подорожали капуста и пшено.

Росстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в 2018 году

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