МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наиболее частые жалобы российских туристов имеют отношение к переносу или задержке авиарейса, а также к непредвиденной замене отеля, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

с чего всё началось

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы. Об этом 14 июля сообщает «РИА Новости». По словам Осиповой, самые частые претензии связаны с отменой или задержкой авиарейсов.

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