Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристовИзвестия вчера в 21:09

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы. Об этом 14 июля сообщает «РИА Новости». По словам Осиповой, самые частые претензии связаны с отменой или задержкой авиарейсов.
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Названы наиболее частые жалобы российских туристов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наиболее частые жалобы российских туристов имеют отношение к переносу или задержке авиарейса, а также к непредвиденной замене отеля, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
РИА Новостивчера в 20:32

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Выяснилось, на что российские туристы жалуются чаще всего

URA.Ru00:06

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

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Стали известны основные причины жалоб российских туристов на отдых

РЕН ТВвчера в 20:18

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

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Вечерняя Москвавчера в 20:25

Стало известно, на что российские туристы жалуются чаще всего

Телеканал 360°вчера в 21:49

Российские туристы чаще всего жалуются на переносы рейсов и замену отелей - ATA

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
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Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

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Украинские националисты устроили митинг у здания СБУ

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Тюнинг, который помешает продать авто

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Немецкий врач поставил диагноз Меркель

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