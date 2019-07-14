Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристовИзвестия вчера в 21:09
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы. Об этом 14 июля сообщает «РИА Новости». По словам Осиповой, самые частые претензии связаны с отменой или задержкой авиарейсов.
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наиболее частые жалобы российских туристов имеют отношение к переносу или задержке авиарейса, а также к непредвиденной замене отеля, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.РИА Новостивчера в 20:32
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