Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристовИзвестия вчера в 21:09

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы. Об этом 14 июля сообщает «РИА Новости». По словам Осиповой, самые частые претензии связаны с отменой или задержкой авиарейсов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наиболее частые жалобы российских туристов имеют отношение к переносу или задержке авиарейса, а также к непредвиденной замене отеля, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
РИА Новостивчера в 20:32

Подробнее о событии

Выяснилось, на что российские туристы жалуются чаще всего

URA.Ru00:06

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

News.ru01:45

Стали известны основные причины жалоб российских туристов на отдых

РЕН ТВвчера в 20:18

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Известиявчера в 21:09

Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы

Вечерняя Москвавчера в 20:25

Стало известно, на что российские туристы жалуются чаще всего

Телеканал 360°вчера в 21:49

Российские туристы чаще всего жалуются на переносы рейсов и замену отелей

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Музыка

Стали известны гонорары грузинских артистов в России

Организатор концертов Сергей Лавров в интервью URA.RU рассказал о гонорарах грузинских артистов в России.
Обновлено в 03:44
Общество

Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года

Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Политика

Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме

Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Космос

НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса

НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

Обновлено в 04:49
Футбол

Дембеле не намерен переходить в «Баварию»

Вингер Усман Дембеле не намерен покидать «Барселону» в это межсезонье.
Обновлено в 03:12
Политика

Немецкий врач поставил диагноз Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus

Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Культура

Участники «Тавриды» отреставрировали средневековые амфору и кувшин

Фэнзин включает в себя интервью с художниками, статьи о смене, об арт–объектах, о моде и о фирменном стиле «Тавриды».
Обновлено в 04:32
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Обновлено вчера в 23:10
Экономика

Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости

Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:52
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем

Городской комитет по культуре готов согласовать установку мемориальной доски, если будет предоставлен соответствующий документ, рассказал «Эху» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга член фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
Обновлено в 04:00
Происшествия

МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае

Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

В Петербурге впервые показали образец ЗРАК «Пальма»

Обновлено в 02:13
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Белорус Вязович перевернулся на 8-м этапе ралли «Шелковый путь»

Обновлено в 03:12
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Кино

Умерла актриса из «Остаться в живых» и «Звездного пути» Стефани Нижник

Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Дочь Леры Кудрявцевой растет копией своего отца

Черты лица малышки можно рассмотреть достаточно детально, и невооруженным глазом видно, что девочка растет очень похожей на своего отца.
Обновлено в 04:17
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

США осуждают задержание в Каракасе двух соратников Гуайдо

Советник резидента США по национальной безопасности Джон Болтон осудил «произвольное задержание режимом Мадуро» в Каракасе двух соратников венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо.
Обновлено в 01:35
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено вчера в 12:05
Авто

В продажу выставили армейский грузовик «Гелендваген»

Военный пикап Mercedes G-Class 1993 года выпуска продают на портале «eBay».
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное