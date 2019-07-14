Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристовИзвестия вчера в 21:09

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы. Об этом 14 июля сообщает «РИА Новости». По словам Осиповой, самые частые претензии связаны с отменой или задержкой авиарейсов.
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Названы наиболее частые жалобы российских туристов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наиболее частые жалобы российских туристов имеют отношение к переносу или задержке авиарейса, а также к непредвиденной замене отеля, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
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Выяснилось, на что чаще всего жалуются российские туристы

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Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы

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Названы наиболее частые жалобы российских туристов

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Стали известны основные причины жалоб российских туристов на отдых

РЕН ТВвчера в 20:18

Российские туристы чаще всего жалуются на переносы рейсов и замену отелей - ATA

ПРАЙМвчера в 20:15
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
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Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
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