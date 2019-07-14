Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристовИзвестия вчера в 21:09
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы. Об этом 14 июля сообщает «РИА Новости». По словам Осиповой, самые частые претензии связаны с отменой или задержкой авиарейсов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наиболее частые жалобы российских туристов имеют отношение к переносу или задержке авиарейса, а также к непредвиденной замене отеля, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.РИА Новостивчера в 20:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Политика
Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции
Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено вчера в 22:58
Космос
NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»
Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Календарь от «Вечерки»: 14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли Фаббри продлил контракт с «Сент-Луисом»
Нападающий "Сент-Луиса" Робби Фаббри, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, продлил контракт с клубом.
Обновлено 12 июля в 22:17
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону
Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
Обновлено в 00:09
Общество
Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова
Обновлено в 00:08
Общество
На Луизиану обрушился ураган «Барри»
Более 50 тысяч человек остались без электричества. Самым разрушительным в истории Луизианы стал ураган "Катрина".
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Аналитики сообщили о самом высоком с 2007 года риске рецессии в Великобритании
Великобритания столкнулась с самым высоким за 12 лет риском рецессии и плохо подготовлена к тому, чтобы справиться с ней, приводит данные аналитического центра Resolution Foundation газета The Financial Times.
Обновлено вчера в 21:28
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Политика
Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США
Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине
16 июня глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за последние пять лет — период, когда у власти находился Порошенко — рост цен на газ составил 1090%, стоимость тепла выросла на 1225%, а коммунальные платежи — на 740%.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемия
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено вчера в 11:12
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01