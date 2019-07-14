Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристовИзвестия 21:09

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы. Об этом 14 июля сообщает «РИА Новости». По словам Осиповой, самые частые претензии связаны с отменой или задержкой авиарейсов.
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Стало известно, на что российские туристы жалуются чаще всего

Телеканал 360°21:49

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Известия21:09

Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы

Вечерняя Москва20:25

Стали известны основные причины жалоб российских туристов на отдых

РЕН ТВ20:18

Российские туристы чаще всего жалуются на переносы рейсов и замену отелей - ATA

ПРАЙМ20:15
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Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено в 22:06
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.
Обновлено в 16:07
Политика

На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения

Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 22:54
Кино

Иностранные СМИ высмеяли сериал «Последние цари»

Обновлено в 10:43
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Общество

В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля

Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 11:56
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Общество

6 знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха

Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях.
Обновлено 11 июля в 03:55
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено в 22:29
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено в 22:24
Политика

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Происшествия

Гражданин Канады задержан в Китае

Китайские власти задержали еще одного гражданина Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя канадского МИД.
Обновлено в 15:13
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон отвернулась от обрюзгшего Мэттью Перри

Дженнифер Энистон, как выяснилось, бросила Мэттью Перри один на один с его проблемами.
Обновлено в 20:00
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Культура

Ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Котолиева

Не стало Марии Котолиевой, заслуженной артистки России, народной артистки нашей республики, кавалера медали «Во славу Осетии».
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира

Обновлено в 21:48
Политика

Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Прокуроры обнаружили нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка

Обновлено в 12:15
Футбол

«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде

Обновлено в 13:14
Происшествия

Под Санкт-Петербургом горят «Муринские бани»

Во Всеволожском районе Ленинградской области горит банный комплекс "Муринские бани".
Обновлено в 18:29
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
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Российская артистка балета, прима-балерина Лондонского Королевского балета. Прима-балерина Большого театра в 2010-2011 и Пермского театра оперы и балета.
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