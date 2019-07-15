с чего всё началось

У куриных бедер «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превышает допустимое значение. Причем в мясе первой марки помимо этого нашли бактерии группы кишечной палочки, а в мясе второй марки — сальмонеллы.

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