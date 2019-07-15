Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мясаLenta.ru 01:11

У куриных бедер «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превышает допустимое значение. Причем в мясе первой марки помимо этого нашли бактерии группы кишечной палочки, а в мясе второй марки — сальмонеллы.
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с чего всё началось
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил
 бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Lenta.ru01:11

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Названы небезопасные куриные бедра

Взгляд.ру02:57

«Росконтроль» нашёл массу опасных бактерий в пяти марках куриного мяса

Life.ru03:33

Опасные бактерии обнаружил Росконтроль в популярных марках курицы

РЕН ТВ04:08

Опасные бактерии нашли в популярных марках курицы

News.ru05:43

Названо куриное мясо, которое можно есть без опаски

Телеканал 360°02:38

Названы марки качественного куриного мяса

ФедералПресс02:24

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Lenta.ru01:11
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Внук Деда Хасана задержан на криминальной сходке в Люберцах

Обновлено в 03:18
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Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
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Наука

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Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
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Спорт

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Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
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МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 05:36
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено 13 июля в 18:05
Общество

Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов

Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе

Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 12:30
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Политика

В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

После покупки С-400, Турцию «кинули» на миллиарды

Стало известно о том, что после начала поставок в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, Турцию решили кинуть на почти 2 млрд. долларов.
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Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.
Обновлено в 02:08
Транспорт

Станцию метро «Юго-Восточная» оформят в стиле среднеазиатских дворцов

Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
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Политика

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Башкирии погибло шесть человек в ДТП с автобусом

По данным ведомства, перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 пассажиров и водитель. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Обновлено в 02:09
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
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Музыка

Первый канал испортил выступление Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха прокомментировал свое выступление в шоу «Три аккорда», которое вышло в эфире Первого канала, оказалось, что видео смонтировали в неверном порядке.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Екатеринбурге женщина заняла у знакомых 160 млн рублей и исчезла

Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Мария Куликова прокомментировала слухи о своей болезни

Н На личной странице Instagram Мария Куликова разместила видеообращение к подписчикам и опровергла слухи о собственной болезни.
Обновлено вчера в 21:05
Спорт

Японец Уно после занятий с Тутберидзе решил работать без тренера

Обновлено в 03:33
Культура

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
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