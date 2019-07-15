Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мясаLenta.ru 01:11
У куриных бедер «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превышает допустимое значение. Причем в мясе первой марки помимо этого нашли бактерии группы кишечной палочки, а в мясе второй марки — сальмонеллы.
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с чего всё началось
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.Lenta.ru01:11
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Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
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На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
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Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
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Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах
Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
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Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»
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Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
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Общество
Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов
Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 12:30
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Политика
В Киеве рассказали о методах подготовки Зеленского к встрече с Путиным
Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба 14 июля в интервью изданию «ПолитНавигатор» рассказал о методах подготовки политического лидера страны Владимира Зеленского к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
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После покупки С-400, Турцию «кинули» на миллиарды
Стало известно о том, что после начала поставок в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400, Турцию решили кинуть на почти 2 млрд. долларов.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников
Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.
Обновлено в 02:08
Транспорт
Станцию метро «Юго-Восточная» оформят в стиле среднеазиатских дворцов
Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Обновлено в 05:09
Политика
Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
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Происшествия
В Башкирии погибло шесть человек в ДТП с автобусом
По данным ведомства, перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 пассажиров и водитель. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Обновлено в 02:09
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Музыка
Первый канал испортил выступление Стаса Пьехи
Певец Стас Пьеха прокомментировал свое выступление в шоу «Три аккорда», которое вышло в эфире Первого канала, оказалось, что видео смонтировали в неверном порядке.
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Мария Куликова прокомментировала слухи о своей болезни
Н На личной странице Instagram Мария Куликова разместила видеообращение к подписчикам и опровергла слухи о собственной болезни.
Обновлено вчера в 21:05
Культура
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41