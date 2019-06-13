Жители России назвали любимые мультфильмыREGNUM 00:40

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".

с чего всё началось

Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Так, 65% опрошенных отдали предпочтение именно мультсериалу о приключениях волка и зайца, первая серия которого была создана в 1969 году на студии «Союзмультфильм».

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