Общество
Жители России назвали любимые мультфильмыREGNUM 00:40
Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Так, 65% опрошенных отдали предпочтение именно мультсериалу о приключениях волка и зайца, первая серия которого была создана в 1969 году на студии «Союзмультфильм».
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с чего всё началось
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".РИА Новостивчера в 20:08
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Появилось видео задержания экс-главы СК по Волгоградской области
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Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка
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Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»
Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Происшествия
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В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
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Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
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Овечкин станцевал под Бузову на ее концерте в Турции
Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с женой Анастасией Овечкиной и баскетболистом Виталием Фридзоном побывал на концерте в турецком Белеке, на котором выступала, в частности, Ольга Бузова.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
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Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
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В Оманском заливе атаковали два танкера
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Авто
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Компания Volkswagen объявила дату старта продаж удлиненной версии хэтчбека Polo.
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Технологии
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Компания DJI обычно старается привлечь внимание к анонсам новых изделий.
Обновлено 11 июня в 04:34
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Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
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Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
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Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу
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Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
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Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Голландцы потребовали наказать Россию за крушение MH17
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Происшествия
Детский омбудсмен запросил прокуратуру о задержаниях на акции 12 июня
Общественная наблюдательная комиссия Москвы сообщила, что получила информацию о задержании семи подростков и об избиении одного из них.
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