Общество
Названы любимые мультфильмы россиянГазета.Ru вчера в 20:27
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым. Как отмечается, второе место списка занял мультфильм "Каникулы в Простоквашино", за него проголосовали более 30% опрошенных.
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с чего всё началось
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В этом году исполняется 50 лет с выпуска первой серии "Ну, погоди!".РИА Новостивчера в 20:08
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Обновлено вчера в 17:09
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