Названы любимые мультфильмы россиянГазета.Ru вчера в 20:27

По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым. Как отмечается, второе место списка занял мультфильм "Каникулы в Простоквашино", за него проголосовали более 30% опрошенных.

Общество Скончался петербургский журналист Андрей Петров 12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».

Политика Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.

Армия и оружие В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку Сообщения о приближении украинских военных к Донецку ложны, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Технологии В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).

Экономика Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «Ютэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов.

Происшествия МВД предложило новый способ определения пьяных водителей МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Экономика Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного» Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Мужчина подрался с медведицей из-за собаки Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.

Политика Путин назвал ШОС многоплановой организацией Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".

Общество Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Экономика Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Политика На Украине запретили сериал «Сваты» Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Общество Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.

Кино Disney переснимет мультсериал про Чипа и Дейла The Walt Disney Company снимет ремейк культового мультипликационного сериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего потокового сервиса Disney + .

Происшествия Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.

Футбол Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".

Шоу-бизнес Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".

Космос Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.

Общество Электроэнергия подорожает в Забайкалье с 1 июля Тарифы на электроэнергию для населения Забайкальского края с 1 июля вырастут на 1,3% - для потребителей в городах и на 1,4% для жителей сельской местности, сообщается 13 июня на сайте Региональной службы по тарифам.