Общество
Названы любимые мультфильмы россиянГазета.Ru вчера в 20:27
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым. Как отмечается, второе место списка занял мультфильм "Каникулы в Простоквашино", за него проголосовали более 30% опрошенных.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Неизвестные облили иномарку новосибирца кислотой
Обновлено вчера в 23:12
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Паркетник Haval F7 сбросит в цене 220 тысяч рублей
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку
Сообщения о приближении украинских военных к Донецку ложны, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 17:50
Технологии
В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска
Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «Ютэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
МВД предложило новый способ определения пьяных водителей
МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Путин назвал ШОС многоплановой организацией
Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:14
Космос
Ракета Falcon 9 с канадскими спутниками стартовала в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
На Украине запретили сериал «Сваты»
Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Кино
Disney переснимет мультсериал про Чипа и Дейла
The Walt Disney Company снимет ремейк культового мультипликационного сериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего потокового сервиса Disney + .
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Марина Ярдаева о ЕГЭ и о том, почему мы не учим детей думать
Система ЕГЭ много кого кормит, и эти много кто заинтересованы длить этот абсурд бесконечно.
Обновлено в 01:31
Футбол
Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России
Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Космос
Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено 11 июня в 17:01
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Электроэнергия подорожает в Забайкалье с 1 июля
Тарифы на электроэнергию для населения Забайкальского края с 1 июля вырастут на 1,3% - для потребителей в городах и на 1,4% для жителей сельской местности, сообщается 13 июня на сайте Региональной службы по тарифам.
Обновлено вчера в 21:15
Авто
Продажи автомобилей Lada Xray падают третий месяц подряд
Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено вчера в 09:06