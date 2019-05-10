Транспорт

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпанииLenta.ru 00:51

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний. Исследование учло отзывы 40 тысяч клиентов в 40 странах и основывалось на данных нескольких коммерческих поставщиков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Комсомольская правда02:31

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании

РБКвчера в 22:59

Шереметьево вошёл в десятку лучших аэропортов мира

News.ru01:32

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Lenta.ru00:51

Шереметьево вошел в список лучших аэропортов мира

РЕН ТВ00:08

Шереметьево, в котором сгорел Superjet с людьми, попал в десятку лучших аэропортов мира

URA.Ru02:35

Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Телеканал 360°01:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Здоровье

Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения

Обновлено вчера в 21:25
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

Трамп назвал худшего в истории директора ФБР

Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства.
Обновлено в 02:09
Политика

Мэр Харькова призвал вернуть проспекту имя маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к жителям города с призывом подписать петицию, в которой предлагается вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено вчера в 05:15
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости»

Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Сотрудники МВД РФ вымогали крупную сумму денег у зама Тулеева

Взятку в размере означенной крупной суммы, как сообщает РЕН ТВ, у Максима Макина, бывшего заместителя экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, вымогал экс-сотрудник Департамента государственной службы и кадров МВД России Павел Курмелев.
Обновлено в 02:04
Политика

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Наука

У певчих птиц нашли дополнительную хромосому

У последних дополнительной хромосомы не нашлось. Ученые пришли к выводу, что это связано с тем, что певчие птицы появились на Земле позже.
Обновлено 08 мая в 11:44
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Гаджеты

Xiaomi существенно обновила приложение Mi Fit

Xiaomi Mi Fit является официальным приложением для трекеров активности и умных часов Xiaomi и Huami Amazfit.
Обновлено в 01:30
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Авто

Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель

Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане

Обновлено в 02:35
Общество

Губернатор Пермского края за 2018 год заработал 7,5 млн рублей

Губернатор Максим Решетников в 2018 году заработал 7,5 млн рублей. Это почти на миллион меньше его дохода за позапрошлый год.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Экономика

Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд

Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание героя Украины

Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали сына

Агентство Press Association опубликовало первые официальные фотографии Меган Маркл и принца Гарри с их первенцем, родившимся 6 мая 2019 года.
Обновлено 08 мая в 08:35
Армия и оружие

Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области

Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:39
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное