Транспорт
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпанииLenta.ru 00:51
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний. Исследование учло отзывы 40 тысяч клиентов в 40 странах и основывалось на данных нескольких коммерческих поставщиков.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Трамп назвал худшего в истории директора ФБР
Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства.
Обновлено в 02:09
Политика
Мэр Харькова призвал вернуть проспекту имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к жителям города с призывом подписать петицию, в которой предлагается вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено вчера в 05:15
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости»
Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Сотрудники МВД РФ вымогали крупную сумму денег у зама Тулеева
Взятку в размере означенной крупной суммы, как сообщает РЕН ТВ, у Максима Макина, бывшего заместителя экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, вымогал экс-сотрудник Департамента государственной службы и кадров МВД России Павел Курмелев.
Обновлено в 02:04
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Наука
У певчих птиц нашли дополнительную хромосому
У последних дополнительной хромосомы не нашлось. Ученые пришли к выводу, что это связано с тем, что певчие птицы появились на Земле позже.
Обновлено 08 мая в 11:44
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Гаджеты
Xiaomi существенно обновила приложение Mi Fit
Xiaomi Mi Fit является официальным приложением для трекеров активности и умных часов Xiaomi и Huami Amazfit.
Обновлено в 01:30
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане
Обновлено в 02:35
Общество
Губернатор Пермского края за 2018 год заработал 7,5 млн рублей
Губернатор Максим Решетников в 2018 году заработал 7,5 млн рублей. Это почти на миллион меньше его дохода за позапрошлый год.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель снова увидела НЛО
Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Политика
США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Экономика
Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд
Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание героя Украины
Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали сына
Агентство Press Association опубликовало первые официальные фотографии Меган Маркл и принца Гарри с их первенцем, родившимся 6 мая 2019 года.
Обновлено 08 мая в 08:35
Армия и оружие
Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области
Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:39
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55