Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпанииLenta.ru 00:51

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний. Исследование учло отзывы 40 тысяч клиентов в 40 странах и основывалось на данных нескольких коммерческих поставщиков.

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

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