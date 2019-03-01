Авто
Названы лучшие доступные 7-местные автомобили110km.ru вчера в 17:03
Отечественная Lada Largus заняла третье место импровизированного рейтинга. Это самый доступный 7-местный автомобиль на российском рынке. Цена универсала с трехрядной компоновкой салона, базовым 87-сильным мотором и 5-ступенчатой МКПП начинается от 666 900 рублей.
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Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Происшествия
Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 02:02
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Политика
Евросоюз не проводит расследование против Порошенко
Слова лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об антикоррупционном расследовании ЕС и США в отношении президента Украины Петра Порошенко не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 09:50
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).
Обновлено в 00:14
Происшествия
Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Экономика
Медведев поддержал маркировку молочной продукции
Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Штаб-квартиру ОСК планируют перенести в Петербург
Точные сроки не утверждены, хотя вопрос находится под личным контролем Путина. Штаб-квартира ОСК может переехать в Санкт-Петербург.
Обновлено в 04:49
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Политика
В Казахстане предложили переименовать еще три города
Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 03:24
Экономика
Стало известно, сколько заплатил за возвращение Крыма каждый россиянин
Бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко подсчитал, в какую сумму обошлось жителям России присоединение Крыма.
Обновлено в 03:55
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено вчера в 02:37
Экономика
Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
Обновлено в 02:50
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году
В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
Обновлено в 03:34
Политика
Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»
Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31