Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»Общественное телевидение России 06:32

В Москве назвали лауреатов Национальной кинопремии "Ника", передает ОТР. 32-я церемония прошла в театре "Русская песня". Лучшим фильмом года стала картина Алексея Федорченко "Война Анны".
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