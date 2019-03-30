Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»Общественное телевидение России 06:32
В Москве назвали лауреатов Национальной кинопремии "Ника", передает ОТР. 32-я церемония прошла в театре "Русская песня". Лучшим фильмом года стала картина Алексея Федорченко "Война Анны".
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В Чернигове пригрозили взорвать штаб кандидата в президенты
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Происшествия
Коммунальная авария в Камышлове оставила без воды весь город
30 марта в городе Камышлове произошла коммунальная авария – было затоплено машинное помещение в канализационной насосной станции.
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Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
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В Зеленограде женщина избила своего сына скакалкой, после чего строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле
2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Непробиваемая стена. Как российская армия «сводит с ума» вражеские снаряды
Обновлено вчера в 01:00
Технологии
Intel увольняет сотни технических администраторов
Корпорация Intel увольняет сотни администраторов информационных технологий на этой неделе, сообщает The Oregonian .
Обновлено в 02:49
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре
Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
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Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
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Политика
Олег Ляшко проголосовал на выборах президента Украины
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Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29