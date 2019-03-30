Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»ФАН вчера в 18:26
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». В главной номинации победила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой стала Марта Козлова, в мужской номинации приз забрали Евгений Цыганов и Алексей Серебряков.
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Происшествия
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Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
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В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
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Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
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Футбол
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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Женщина впервые победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 19:43
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Путин подписал указ о начале весеннего призыва
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Хоккей
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Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе
Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
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Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
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Армия и оружие
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Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
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Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован
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Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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