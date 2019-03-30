Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»ФАН вчера в 18:26

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». В главной номинации победила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой стала Марта Козлова, в мужской номинации приз забрали Евгений Цыганов и Алексей Серебряков.
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Историческая военная драма Алексея Федорченко «Война Анны» завоевала премию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм»

Эхо Москвывчера в 23:22

Фильм «Война Анны» получил две кинопремии «Ника»

Известиявчера в 20:34

«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»

ТАССвчера в 16:44

Премия «Ника» не обошла стороной Иркутск

Глагол. Иркутское обозрениевчера в 20:36

«Война Анны» получила «Нику» как лучший российский фильм

РИА Новостивчера в 16:13

В Москве назвали лауреатов премии «Ника»

RT на русскомвчера в 17:06

Назван российский фильм года по версии «Ники»

Газета.Ruвчера в 16:49
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Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204

Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

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Интернет

Цукерберг выступил за госрегулирование интернета

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев

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Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

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Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР

Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено 29 марта в 09:05
Политика

Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»

Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
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Гаджеты

Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower

Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено 29 марта в 20:02
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Морковь подралась с гамбургером в центре Владивостока

Обновлено вчера в 23:17
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Культура

YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено вчера в 11:22
Спорт

Логинов и Гараничев пробегут масс-старт на чемпионате России

Обновлено вчера в 16:58
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
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Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Футбол

Хохлов о поражении от «Локомотива»: в очередной раз подвела реализация

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 19:43
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес

Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать»

Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.
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Хоккей

«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе

Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Украина переходит на летнее время

Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено вчера в 18:41
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие

Во Франции назвал причины успеха России в Сирии

Россия одержала победу в Сирии благодаря своей всеобъемлющей, тщательно проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован

Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет матерью в третий раз

Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено 29 марта в 11:12
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