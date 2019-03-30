Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»ФАН 18:26

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». В главной номинации победила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой стала Марта Козлова, в мужской номинации приз забрали Евгений Цыганов и Алексей Серебряков.
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Назван российский фильм года по версии «Ники»

Газета.Ru16:49

«Война Анны» получила «Нику» как лучший российский фильм

РИА Новости16:13

Кинопремия «Ника» объявит лауреатов в театре «Русская песня»

REGNUM04:06

Премию Ника в номинации «открытие года» получил артист Рома Зверь за роль в фильме «Лето»

Эхо Москвы17:00

«Война Анны» получила две главные национальные кинопремии «Ника»

ТАСС16:44

В Москве назвали лауреатов премии «Ника»

RT на русском17:06

В субботу будут названы лауреаты премии «Ника»

Ревизор.ру00:41
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Армия и оружие

Французский эксперт рассказал об успехе России в Сирии

Россия одержала победу в Сирии благодаря качественно проработанной стратегии и новаторским инструментам ведения войны.
Обновлено в 20:04
Происшествия

В Саратове частично обрушился жилой дом

Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Политика

На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы

Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:57
Музыка

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Ранее Тейлор Свифт раскритиковала республиканцев за экстремизм.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Политика

Украина переходит на летнее время

Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено в 18:41
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие

Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Обновлено в 01:38
Единоборства

Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника

Обновлено в 17:00
Авто

Составлен ТОП-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года

Обновлено в 03:04
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
Музыка

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 20:52
Единоборства

Российский боксер Аванесян завоевал титул чемпиона Европы

Обновлено в 20:25
Технологии

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Автомобиль сбил нацгвардейцев в Одессе

В Одессе машина не справилась с управлением и сбила на тротуаре трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать»

Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.
Обновлено в 11:30
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Политика

Оппозиция в Черногории призвала создать правительство гражданского единства

Организаторы массовых протестов против властей в Подгорице в ночь на воскресенье подписали соглашение с требованием отправить в отставку президента и кабмин и создать правительство гражданского единства во главе с беспартийным премьером.
Обновлено в 19:50
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Обновлено вчера в 12:37
Футбол

СМИ: «Барселона» готова продать Ракитича за 50 млн евро

Как сообщается, руководство каталонцев готово продать хорвата за 50 млн евро. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 20:14
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Обновлено в 15:29
Политика

Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Обновлено в 19:29
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.
Обновлено в 19:42
Политика

Трамп приостановил поддержку Гондураса, Гватемалы и Сальвадора

Президент США Дональд Трамп поручил приостановить прямую поддержку Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.
Обновлено в 03:59
Спорт

Александр Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Обновлено в 08:23
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
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Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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