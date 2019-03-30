Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»ФАН 18:26
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». В главной номинации победила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Лучшей актрисой стала Марта Козлова, в мужской номинации приз забрали Евгений Цыганов и Алексей Серебряков.
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