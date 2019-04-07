Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:40
Общество
В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Экономика
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.
Обновлено в 00:20
Хоккей
СКА одержал победу над ЦСКА и сравнял счет в серии
Обновлено в 13:07
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
В ДНР заявили о срыве провокации украинских военных
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Футбол
ГК «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в венгерском Эрде обыграл «Ференцварош» со счетом 29:26.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили пожилого мужчину
Пьяный военнослужащие ВСУ насмерть забили пожилого мужчину в прифронтовом поселка Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать
Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:57
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Путешествия
Определена стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники
Самые дорогие авиабилеты на майские праздники обошлись путешественникам в 600 тысяч рублей, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 06:15
Театры
БДТ открыл «Фанерный театр»
Обновлено в 14:22
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38