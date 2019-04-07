Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Каким будет курс рубля летом-2019, рассказали эксперты

Комсомольская правда06:44

Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 года

Народные новости04:42

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Российская газетавчера в 22:00

Российские аналитики определили самую неудачную валюту

URA.Ru04:00

Эксперты спрогнозировали курс рубля на лето 2019 года

iReactor03:22

Определен курс рубля на лето и валюта-аутсайдер 2019 года

Актуальные Новости00:30

Эксперты рассказали, каким будет курс рубля летом

ФАН04:39
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
Футбол

«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины

7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 14:14
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:40
Общество

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Норвежский спортсмен прошёл по канату на высоте одного километра

Обновлено в 08:53
Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

В США высоко оценили новые подствольные гранатометы России

Обновлено в 14:05
Экономика

Для автомобилистов придумали два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Здоровье

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.
Обновлено в 00:20
Хоккей

СКА одержал победу над ЦСКА и сравнял счет в серии

Обновлено в 13:07
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дебаты

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

В ДНР заявили о срыве провокации украинских военных

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Футбол

ГК «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в венгерском Эрде обыграл «Ференцварош» со счетом 29:26.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Пьяные украинские военные насмерть забили пожилого мужчину

Пьяный военнослужащие ВСУ насмерть забили пожилого мужчину в прифронтовом поселка Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Матвиенко больше любит дарить, чем принимать

Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:57
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Путешествия

Определена стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

Самые дорогие авиабилеты на майские праздники обошлись путешественникам в 600 тысяч рублей, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 06:15
Театры

БДТ открыл «Фанерный театр»

Обновлено в 14:22
Наука

Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена

Обновлено 04 апреля в 14:15
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
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