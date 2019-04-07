Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Назван курс рубля на лето

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Эксперты рассказали, каким будет курс рубля летом

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Каким будет курс рубля летом-2019, рассказали эксперты

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iReactor03:22

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Российская газетавчера в 22:00
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Авто

Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

Обновлено в 02:00
Футбол

Оздоев отметил «магию» поцелуев с Ракицким

Хавбек петербургского "Зенита" Магомед Оздоев объяснил поцелуй защитника Ярослава Ракицкого перед его голом в ворота московского "Локомотива" со штрафного в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 15:17
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Происшествия

Опасное сближение двух самолетов над Москвой не зафиксировано

По словам представителя ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» (ГК по ОрВД), предоставляющей аэронавигационные услуги, информация об опасном сближении двух пассажирских самолетов над московским аэропортом не соответствует действительности.
Обновлено в 08:54
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:46
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Путешествия

Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 08:23
Игры

В системе безопасности Epic Games Store обнаружена брешь

Проблема проявилась при использовании системы двухфакторной аутентификации.
Обновлено вчера в 17:28
Наука

NASA: Извержение супервулкана приведет к гибели человечества

Оказалось, что активация Йеллоустоуна приведет к гибели человечества.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Норвежский спортсмен прошел по канату на высоте километра

Обновлено в 11:29
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля

Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
Обновлено в 11:31
Здоровье

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Общество

В Канаде разыграли джекпот лотереи, превысивший 40 млн долларов

В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи Lotto Max, достигший суммы в 41 млн долларов США.
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Хоккей

Георгиев надеется сыграть на ЧМ-2019, участие Зибанеджада под вопросом

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев надеется получить приглашение в сборную России для подготовки к чемпионату мира, который состоится в Словакии.
Обновлено в 14:15
Экономика

ПИФы демонстрируют неплохую доходность

Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.
Обновлено в 07:50
Хоккей

Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ

Обновлено вчера в 16:54
Хоккей

Уилли Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелеса»

Наставник «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден покинул свой пост, информирует журналист Дэвид Пагнотта.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции

Обновлено в 11:00
Гаджеты

Глава Xiaomi утверждает, что Xiaomi Mi 9 могут купить все желающие

Компания Xiaomi, кажется, решила все проблемы, связанные с нехваткой смартфонов Xiaomi Mi 9 в магазинах.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
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