Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00

Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Каким будет курс рубля летом-2019, рассказали эксперты

Комсомольская правда06:44

Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 года

Народные новости04:42

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Российская газетавчера в 22:00

Российские аналитики определили самую неудачную валюту

URA.Ru04:00

Эксперты спрогнозировали курс рубля на лето 2019 года

iReactor03:22

Определен курс рубля на лето и валюта-аутсайдер 2019 года

Актуальные Новости00:30

Эксперты рассказали, каким будет курс рубля летом

ФАН04:39
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество

Норвежский спортсмен прошел по канату на высоте километра

Обновлено в 11:29
Наука

«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае

Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено в 07:42
Футбол

Шахтер — Динамо (Киев) 1:1 (4:3 по пенальти)

«Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Украины.
Обновлено в 12:42
Кино

Эмилия Кларк забыла, чем закончилась «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Политика

Выход России из Совета Европы станет потрясением сродни Brexit

Двумя настоящими потрясениями для Европы могут стать выход Великобритании из Евросоюза и возможный выход России из Совета Европы, считает генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.
Обновлено в 12:25
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии

Обновлено в 12:36
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Политика

Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области

Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
Обновлено в 12:09
Политика

В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:50
Общество

«Сохраним лес»: в Ульяновске собрано более 600 кг макулатуры

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Футбол

СМИ назвали возможный срок дисквалификации футболиста «Атлетико» Косты

Диего Коста может получить восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи в матче 31-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барслеоной».
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Общество

В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы

Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
Обновлено в 08:14
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Порошенко назначил Зеленскому дебаты

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты

Обновлено в 00:56
Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

В столкновениях в Ливии погибли более 20 человек

Обновлено в 10:32
Религия

Православные христиане встречают Благовещение

Обновлено вчера в 18:26
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

На Украине завели дело о фальсификации выборов в Донецкой области

Обновлено в 10:15
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Политика

Володин осудил политику единоличных решений США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
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