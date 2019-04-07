Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Общество
Норвежский спортсмен прошел по канату на высоте километра
Обновлено в 11:29
Наука
«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае
Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено в 07:42
Футбол
Шахтер — Динамо (Киев) 1:1 (4:3 по пенальти)
«Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Украины.
Обновлено в 12:42
Кино
Эмилия Кларк забыла, чем закончилась «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Политика
Выход России из Совета Европы станет потрясением сродни Brexit
Двумя настоящими потрясениями для Европы могут стать выход Великобритании из Евросоюза и возможный выход России из Совета Европы, считает генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.
Обновлено в 12:25
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Обновлено в 12:36
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Политика
Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области
Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
Обновлено в 12:09
Политика
В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД
В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:50
Общество
«Сохраним лес»: в Ульяновске собрано более 600 кг макулатуры
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Футбол
СМИ назвали возможный срок дисквалификации футболиста «Атлетико» Косты
Диего Коста может получить восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи в матче 31-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барслеоной».
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Общество
В Екатеринбурге вновь проходит акция «Мы за сквер» возле Театра драмы
Жители уральской столицы вновь взялись за руки и пошли обнимать место, где планируют возвести иронично прозванный народом Храм-на-Драме.
Обновлено в 08:14
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В столкновениях в Ливии погибли более 20 человек
Обновлено в 10:32
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Володин осудил политику единоличных решений США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11