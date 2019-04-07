Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого годаРоссийская газета вчера в 22:00
Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов.
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Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:45
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Футбол
Аленичев высказался о поражении «Енисея» в матче РПЛ с «Уралом»
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение своих подопечных от екатеринбургского «Урала» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:32
Общество
В Омске детский паровозик прокатился под песню Rammstein
Обновлено в 09:01
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Не сливайтесь, да не судимы будете
Рост слияний и поглощений вызвал всплеск коллективных исков в США В 2017–2018 годах в США резко выросло число исков, которые акционеры подали против своих компаний.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил причину разрыва контракта с Мамаевым
Причину расторжения контракта с находящимся под арестом футболистом Павлом Мамаевым объяснил владелец клуба «Краснодар».
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном
Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Футбол
«Локомотив» — «Зенит»: аналитики назвали фаворита матча 22-го тура РПЛ
Букмекеры оценили шансы «Локомотива» и «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча состоится 7 апреля, начало — в 19:00 мск.
Обновлено в 04:00
Общество
Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек
Согласованный митинг против строительства новых полигонов твердых бытовых отходов в Архангельской области, строительства полигона на станции Шиес Ленского района и ввоза ТКО из других регионов страны собрал в Северодвинске около 2,2 тыс. участников.
Обновлено в 08:11
Политика
Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи
Обновлено в 08:21
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Обновлено в 09:01
Религия
Православные христиане встречают Благовещение
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 03:00
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Путешествия
Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для экскурсий
Белорусская сторона открыла установленную после аварии на Чернобыльской АЭС зону отчуждения, сообщает телеканал ОНТ.
Обновлено в 06:55
Наука
Ученые хотят хранить избытки зеленой энергии в виде метана
Одним из основных недостатков возобновляемых источников энергии является то, что cейчас не существует эффективного способа хранить избыточные мощности.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Готов на кровавые провокации: Порошенко обвинили в черном пиаре
Сила, в понимании Порошенко, означает готовность президента идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации, заявил Клинцевич в "Фейсбуке".
Обновлено в 09:25
Хоккей
НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Политика
ЦИК Украины объявил итоги первого тура выборов президента
Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов на Украине с 30,24% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,95% граждан, заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
Обновлено в 08:30
Политика
Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии
«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:45